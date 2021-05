Flachi: “A volte anche il catenaccio è una cosa intelligente da fare. De Zerbi? Non è ancora da top club, Firenze sarebbe perfetta per lui”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non puoi permetterti di farti recuperare tre volte da situazione di vantaggio. Soprattutto il primo e il terzo gol di Palacio sono inammissibili, simbolo della mancanza di quella concentrazione che servirebbe per uscire dai guai. Ai nostri tempi quando c’era bisogno si difendeva con il pullman davanti alla porta. Magari non eravamo belli, però in certi casi era una cosa intelligente da fare”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina sarebbe la piazza migliore per De Zerbi, perché è importante e perché non penso che lui sia già pronto per allenare una delle prime sei. La Viola non può più stare nella parte destra della classifica, e questa cosa deve cambiare al netto di un’annata storta che ci potrà sempre essere”.