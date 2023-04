Flachi: “Alla Fiorentina non capita spesso di competere seriamente in Europa, normale quindi non viaggiare sempre a cento all’ora. Brekalo? Bravo Italiano a gestirlo”

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha fatto il punto sulla squadra di Vincenzo Italiano, soffermandosi su alcuni calciatori che non stanno rendendo secondo le aspettative:

“Brekalo con lo Spezia è entrato bene in campo: dopo un primo periodo di ambientamento, ora può essere un’arma in più, bravo Italiano a gestirlo. Jovic, invece, ha fatto fatica come prima punta, secondo me è più forte se accanto ha un vero centravanti, ma da qui alla fine ci servirà anche i suoi colpi“.

Ancora: “E’ normale non andare sempre a cento all’ora. Non capita molte volte di giocarsi una finale di Coppa Italia e di competere seriamente in Europa. La Fiorentina finora ha fatto cose importanti, le va riconosciuto”.