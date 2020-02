Flachi: “Badelj è il calciatore che manca al centrocampo viola. Critiche al croato? Un giocatore deve essere bravo nel rinascere…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, a Italia 7 ha analizzato così la situazione viola dopo la rotonda vittoria di Genova contro la Sampdoria: “E’ stato bravo Iachini a far partire Badelj dall’inizio contro la Sampdoria. Con Duncan si è integrato bene. Il croato è l’uomo adatto per la Fiorentina perchè da equilibrio. Un calciatore come Badelj ci vuole. Ci manca un calciatore di qualità in mezzo al campo. Critiche? Un giocatore deve essere bravo nel rinascere”.