Flachi: “Cabral ha dato la svolta a se stesso e alla Fiorentina. Il brasiliano sarà il nove viola del futuro”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ha parlato così a Radio Bruno: “Cabral in questa seconda parte di stagione ha dato la svolta a se stesso e alla squadra. Ieri è stata una bella partita da vedere da parte dei viola. Si vede che la squadra sta bene per come ha messo sotto l’Atalanta. L’attaccante brasiliano penso che sarà il 9 titolare della Fiorentina del futuro. Oltre a fare gol è uno che si fa trovare sempre pronto”.