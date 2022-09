Flachi: “C’è poca personalità, bisogna saper uscire dagli schemi. A volte serve la forza per mantenere il vantaggio”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per parlare della squadra viola. Queste le sue parole:

“Ci sta di non essere sempre al 100% della forma, ma in partite come quella contro il Bologna bisogna anche avere la forza di tenere il vantaggio e non farsi rimontare. Questa è l’unica critica che posso muovere alla squadra di Italiano. Vedo poca personalità tra le fila viola, non c’è nessuno che prova a uscire dagli schemi. Sembra una squadra schematizzata e in questo modo gli avversari riescono a leggerla”.