Flachi: “Ci rendiamo conto che la Fiorentina è stata capace di far rialzare il Torino, ovvero la squadra più morbida della Serie A? Vlahovic è l’esempio perfetto di come sia cambiato il calcio”

L’ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, è stato intervistato da La Nazione. Al giornale di Firenze ha dichiarato: “E’ molto strano e difficile analizzare la stagione viola. Una squadra con certi giocatori non dovrebbe correre rischi, soffrire, guardare la classifica con timore…Troppe volte ho notato una sorta di poco affiatamento fra i ragazzi, così come ho visto qualcuno un po’ acerbo a livello tattico…Visto che di allenatori ne sono girati già tre, io credo che il problema possa essere più della squadra, dei giocatori. Dico: ci rendiamo conto che la Fiorentina è stata capace di far rialzare il Torino? E dico il Toro, ovvero la squadra più morbida della serie A. E’ incredibile che una Fiorentina composta dai giocatori che conosciamo possa non avere un briciolo di continuità.

Su Vlahovic, Flachi ha spiegato: “Lui è l’esempio perfetto di come il calcio è cambiato. E’ un bravo attaccante ma non ha la fortuna di chi come me e quelli della mia generazione. Siamo cresciuti prima sulla strada e poi abbiamo avuto accanto compagni ai quali ’rubare’ consigli e atteggiamenti. Vlahovic arriva dalle giovanili e adesso è lì, titolare…”.