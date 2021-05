Flachi: “Commisso ha messo passione e soldi. Si aspettava un sostegno che non è arrivato e se l’è legata al dito”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il rigore dato al Napoli? L’istinto dell’attaccante ti porta a lasciarti andare appena senti tirare la maglia. E’ stato ingenuo Milenkovic, Rahmani non sarebbe andato da nessuna parte. La Fiorentina comunque ha fatto la sua partita, ma il Napoli era più forte nella qualità e nelle motivazioni”.

E poi ha aggiunto: “Bisognerebbe mettere play-off e play-out anche in Serie A per evitare che nelle ultime giornate le squadre che hanno già raggiunto i propri obiettivi favoriscano quelle che invece corrono ancora per dei traguardi. Commisso? Da quando è arrivato ha dimostrato di saper stare in mezzo alla gente, di metterci tanto entusiasmo e passione. Lui i soldi ce li ha messi, poi il campo non gli ha dato ragione. Secondo me si aspettava un aiuto maggiore da parte di qualcuno, e siccome non è arrivato se l’è un po’ legata al dito”.

E infine: “Sicuramente dopo una conferenza del genere Commisso dovrà far parlare i fatti. Sono convinto che per la prossima stagione farà una squadra competitiva. Gattuso? Spero che venga, mi piace molto. Senza i problemi dovuti al covid il suo Napoli avrebbe lottato con l’Inter per lo Scudetto”.