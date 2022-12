Flachi: “Con Castrovilli bisognerà essere cauti. Secondo me sarà davvero pronto solo nella prossima stagione”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana, partendo dalla situazione di Gaetano Castrovilli: “Tutti ci auguriamo che possa tornare al meglio, perché un giocatore completo e fondamentale per il centrocampo viola. L’infortunio è stato brutto e lungo, in certe situazioni ci vogliono calma e tempo perché il ritmo partita non si recupera subito. Bisogna capire anche l’aspetto psicologico del calciatore, deve togliersi quella paura che fisiologicamente avrà. Secondo me sarà davvero pronto per la prossima stagione”.

E poi su Adrian Mutu ha aggiunto: “Chi ha giocato tanto tempo a calcio ad alti livelli parte già da un buon presupposto, poi il resto lo impari con la pratica. Conta molto la capacità di gestire il gruppo, e questa è una cosa in cui apprendi sicurezza col passare del tempo”.