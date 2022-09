Flachi: “Con Kouame la Fiorentina può giocare centralmente e non sempre sugli esterni. Ma Cabral e Jovic…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Contro il Verona la squadra ha giocato in maniera diversa, con Kouame che dava maggiore profondità. Finalmente si è potuto giocare per vie centrali, senza andare a infilarsi sempre sugli esterni. Jovic e Cabral però sono giocatori nostri, quindi è essenziale trovare la soluzione giusta per rimetterli in sesto. Certo, sta anche a loro fare meglio per sbloccarsi”.