Flachi: “Con un centrocampo così Vlahovic fa solo brutte figure. Callejon? Se non gioca mai vuol dire che non si allena come dovrebbe”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il problema principale è la paura, che sembrava scacciata dopo lo Spezia e invece è tornata prepotentemente. La fortuna è che le altre squadre non ingranano, il che permette ai viola di rimanere a distanza pur non vincendo. Gol subiti? Sono dovuti alla cattiva preparazione dei difensori, che guardano solo la palla e non l’uomo che quindi sfila sempre alle spalle. Quanto a Dragowski può avere un po’ di colpa, ma secondo me anche a lui è subentrata la paura come al resto della squadra”.

E poi ha aggiunto: “Si parla spesso della scintilla, ma contro lo Spezia era arrivata. Solo che se poi non le dai continuità, è inutile. Centrocampo? L’ho visto veramente male, in una difficoltà clamorosa. In questo modo anche Vlahovic rimane isolato e fa brutte figure, anche se in realtà non ha colpe. Callejon? La sua situazione è inspiegabile, non capisco come possa essere improvvisamente diventato un altro giocatore rispetto a quello di Napoli. Se non gioca mai probabilmente non si allena bene, non c’è altra spiegazione”.