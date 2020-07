Flachi: “Dalbert corre tanto ma gli manca il cross. Cutrone? Non ha tenuto un pallone, non può giocare sempre con l’ossessione del gol”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana commentando le prestazioni di ieri dei giocatori viola: “Non è mai facile fare il secondo portiere, perché giochi pochi e non hai ritmo. Onore a Terracciano che si fa sempre provare pronto quando tocca a lui. Pezzella? Lo vedo cambiato, molto meglio dei mesi pre-lockdown. Finalmente il capitano si è ritrovato e ne traggono beneficio anche i suoi compagni di reparto. Venuti? Quando l’ho visto titolare ero un po’ scettico, come per il resto della formazione che però alla fine era equilibrata. Venuti ha fatto una grande partita, è stato decisivo. Benassi? Non giocava da tanto, appena ha spinto un po’ si è stirato. Dispiace si sia fatto male, in questa situazione c’è bisogno di tutti. Pulgar? Batte i rigori davvero benissimo, e non è una cosa scontata. Senza la sua freddezza ieri non avremmo vinto. Dalbert? Gli manca il cross decisivo, ma corre tanto e da l’anima. Cutrone? Ha lottato senz’altro, però deve fare di più. E’ vero che i palloni per lui sono stati pochi, ma non ha tenuto un pallone. Deve imparare a lavorare per la squadra, non può sempre scendere in campo con l’ossessione di segnare”.

