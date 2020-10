Flachi: “Dragowski non è il capro espiatorio, sui gol subiti sbaglia tutta la difesa. La Fiorentina crossa tanto, ma gli attaccanti non sanno muoversi”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito alle ultime vicende di casa Fiorentina: “Non è semplice definire questa squadra, che comunque nell’ultima parte dello scorso campionato aveva fatto bene. Con Sampdoria e Spezia invece si è vista la Fiorentina di sempre, in senso negativo ovviamente. Dragowski? Non voglio trovare in lui il capro espiatorio. Negli ultimi gol subiti la responsabilità è stata di tutta la difesa che commette continuamente degli errori di superficialità. Caceres e Igor ieri ne sono stati l’esempio lampante. Non è ammissibile che giocatori di Serie A facciano certi svarioni. Problema del gol? La colpa è del gioco, troppo prevedibile. Centralmente non passiamo mai e quindi gli attaccanti brancolano nel buio. Giochiamo tanto sulle fasce, Lirola e Biraghi hanno un bel piede ma quando crossano non c’è mai nessuno che sappia fare i movimenti giusti”.

0 0 vote Article Rating