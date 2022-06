Flachi è sicuro: “Serve una Fiorentina competitiva. Il destino di Cabral…”

Questo pomeriggio ‘ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Fracesco Flachi, durante un collegamento per Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare i principali temi in casa viola. Questo un’estratto delle sue dichiarazioni:

“Il prossimo anno mi aspetto un squadra competitiva, anche perchè dovremo affrontare tre competizioni. Il prossimo sarà un campionato anomalo perchè c’è il mondiale a dicembre, ci saranno tante difficoltà di preparazione e la possibilità di incappare in situazioni inaspettate. Mi aspetto una Fiorentina competitiva anche perché quest’anno sono stati raggiunti risultati importanti e nel calcio bisogna sempre cercare di migliorarsi. Mi auguro che si possa fare una squadra all’altezza di quello che ci aspetta. Adesso prima dovranno essere valutati tutti i prestiti che rientreranno a Firenze, un po’ di tempo ci vorrà. Mi auguro che grazie alla partecipazione alla Conference League la Fiorentina possa attrarre giocatori di un certo livello. Sicuramente sarà difficile riconfermarsi, ma questo dipende dai giocatori: se pensano di essere già bravi c’è il rischio di fare figuracce. Dobbiamo mantenere questa mentalità ed abbiamo un tecnico che è bravissimo a non far calare ma la concentrazione: tutto dipenderà da loro. Non ci sarà da cambiare tanto, perchè un’ossatura adesso questa squadra ce l’ha, basta aggiungere qualche giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Manca un portiere, sicuramente servirà un rinforzo in difesa, un centrocampista se Torreira non tornerà. Serve anche una punta perchè abbiamo visto che i viola senza un attaccante all’altezza nel girone di ritorno ha fatto fatica: serve un nuovo profilo o senno avere ancora pazienza con Cabral. Spero in lui ma credo che un me importante da affiancargli sarebbe il massimo per questa squadra”