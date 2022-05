Flachi: “Fiorentina meglio come gruppo che nei singoli. Belotti a Firenze potrebbe ritrovare le giuste motivazioni”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Cabral e Piatek sono due giocatori molto diversi. Il primo tiene palla e fa salire la squadra, il secondo è un finalizzatore che ha bisogno del continuo servizio degli esterni. Il progetto della Fiorentina è partito, ma bisogna prendere dei giocatori di esperienza per fare il salto di qualità. Il campionato viola è stato importante, ma più a livello di squadra che di singoli”.

E poi ha aggiunto: “Belotti? E’ un giocatore che non avrebbe bisogno di ambientarsi, potrebbe essere un’alternativa importante. Secondo me a Torino ha perso un po’ le motivazioni, magari in una piazza come Firenze potrebbe ritrovarle”.