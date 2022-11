Flachi: “Ho il cuore spaccato a metà, che sofferenza! La Fiorentina è in crescita, mentre mi piange il cuore a vedere la Sampdoria così”

L’ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha rilasciato un’intervista a La Repubblica (edizione di Genova), in vista della sfida tra blucerchiati e viola, che lui vive da doppio ex: “Che sofferenza, ogni volta. Vorrei che questa partita non arrivasse mai, e menomale che non la vedo (giocherò con la Praese)”.

Sul suo passato: “Che dire della Fiorentina, la squadra per cui tifo fin da bambino. Sono cresciuto con la passione per la Viola e mai la potrò cambiare. Di fronte, però, c’è la Sampdoria: lì mi hanno adottato, è il club della mia carriera con tifosi fantastici. Mi piange il cuore vederli soffrire per la situazione societaria della Samp, adesso”.

Sulla gara che ci sarà domenica: “La Sampdoria deve fare molta attenzione, perché la Fiorentina sta crescendo. Ha iniziato a carburare dopo tanti errori davanti. Servirà una prestazione maiuscola dei blucerchiati: possono approfittare del fatto che la Viola ha solo un giorno per preparare la gara”.