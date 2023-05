Flachi: “Ho visto una bella Fiorentina, manca solo un po’ di equilibrio. Se a segnare dopo due minuti fosse stata l’Inter…”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato la prestazione della squadra di Vincenzo Italiano nella finale di ieri sera contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“Dispiace molto per ieri sera perchè ho visto veramente una bella Fiorentina, oltre che al bellissimo spettacolo offerto dai tifosi viola fuori dal campo. C’è molto rammarico, ed il dispiace per il fatto che se Lautaro Martinez avesse giocato nella Fiorentina il risultato sarebbe stato l’opposto: la differenza è stata tutta li. E’ vero che i viola nel secondo tempo hanno messo l’Inter tante volte in difficoltà, ma in certe partite bisogna anche saperci stare sopratutto dal punto di vista della gestione. Loro sicuramente sono più abituati ad affrontare appuntamenti del genere, ma sono convinto che se arrivi a giocarti due finali non è un caso. Mi auguro che serate come quelle di ieri possano servire alla squadra di Italiano, anche per quanto riguarda la preparazione della partita: abbiamo visto quanti dei nostri erano abituati a giocarsi partite del genere, veramente pochi. Poi è anche vero che la Fiorentina è sempre stata abituata a giocarsi tutte le partite in questo modo, a visto aperto, e non è una novità. L’unico difetto che permane è la mancanza di equilibrio, e credo che questo però non dipenda solo da Italiano“.

Ha poi concluso: “Gli errori difensivi sono clamorosi, ma non posso valutarli personalmente. Ai miei tempi quando andavamo a giocare al Delle Alpi o a San Siro giocavamo dietro il pallone, si usciva due o tre volte dal nostro centrocampo e si provava a segnare. Eppure giocavamo anche noi con campioni del calibro di Figo, Vieira, Adriano.. Se andava bene tiravamo in porta 2 o 3 e trovavamo il gol solo se andava bene. Anche ieri ho visto piu di 15 tiri ma alla fine si è segnato solo un gol, con questa media è difficile. Gli errori difensivi? Secondo me l’unico marcatore a uomo in rosa è Igor, e ieri non è neanche sceso in campo: con Quarta e Milenkovic è dura marcare i due centravanti dell’Inter. Sicuramente la difesa viola non terrà la linea come, ad esempio, la Lazio di Sarri ma credo che ci sia qualcosa da cambiare anche nella mentalità. Se a segnare dopo due minuti fosse stata l’Inter la partita finiva 4-0. Jovic? Secondo me l’errore lo ha fatto nell’occasione di testa, sulla prima conclusione invece Handanovic ha avuto i riflessi pronti e ha fatto una grande parata”.