Flachi: “I calciatori della Fiorentina giocano solo per loro stessi e non per la squadra. Pensare che l’ultimo attaccante vero risale a Gilardino…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Anche se la partita contro il Verona è stata pessima, trovare un gol nel finale da sempre energia nuova all’interno dello spogliatoio. Lecce e Fiorentina sono due squadre che giocano meglio fuori casa, speriamo di essere avvantaggiati stasera. Attaccanti? Vedo difficoltà enormi in tutta la squadra a creare occasioni. I giocatori non sono uniti, in campo improvvisano, non vedo mai qualcosa che possa essere il risultato di schemi provati in allenamento. E’ già difficile arrivare a tirare in porta, figurati a fare gol. Kalinic? Era un buon centravanti, che andava anche in doppia cifra. Ma forse l’ultimo vero attaccante che ha avuto la Fiorentina è stato Gilardino. Comunque il calcio oggi è cambiato tanto, ormai i giocatori della Fiorentina giocano solo per sé stessi. Gli interessa di far bene per aumentare il loro valore, ma della squadra a loro interessa poco”.

