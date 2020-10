Flachi: “Iachini ha le sue colpe ma i giocatori mancano di qualità. Li vedo sempre tristi, il gruppo non è sereno”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La squadra ha fatto quello che doveva, cioè vincere. Purtroppo però rimangono sempre tutti gli altri problemi. Quando vanno in difficoltà i giocatori più tecnici, tutta la squadra affonda. Iachini? Certamente ha delle responsabilità, però è dura incolpare il mister quando nei giocatori manca la qualità. Ieri in quattro attaccanti non hanno fatto un tiro in porta, per non parlare degli esterni che non si inseriscono mai e non mettono un pallone in area. Ma oltre a tutto ciò, vedo che i giocatori sono tristi quando scendono in campo, e ciò significa che il gruppo non è sereno. Caceres? E’ un giocatore importante, ma fa degli errori inammissibili. Callejon? Gli do tempo altre due partite prima che vada da Iachini a protestare per il ruolo in cui lo schiera”.

0 0 vote Article Rating