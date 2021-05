Flachi: “Il vantaggio della Lazio sarà affrontare una difesa traballante come quella viola. La matematica non permette di stare tranquilli”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato cosi a LazioPress.it: “La Fiorentina avrà tre partite complicate dopo la Lazio. Spero che i Viola abbiano la forza e le motivazioni per fare risultato coi biancocelesti. I capitolini potrebbero avere un vantaggio però contro la difesa gigliata che è traballante. Fiorentina delusione? Purtroppo sì, anche quest’anno erano partiti con presupposti diversi. La matematica, in questo momento, non permette di essere tranquilli nonostante la Fiorentina abbia una buona squadra”.