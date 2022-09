Flachi: “Jovic non sa giocare spalle alla porta. Italiano deve trovare una soluzione, anche a costo di…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ritrovare Nico Gonzalez è una priorità. E’ quel giocatore che punta l’uomo, crea superiorità e sa fare gol. Bene che sia tornato in questo momento così particolare. Gli attaccanti hanno delle caratteristiche precise, ma devono mettersi a disposizione di quello che chiede il mister. Ricordiamoci che un giocatore ha sempre l’estro, che gli permette di fare bene anche quando non gioca nel suo ruolo ideale”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me Jovic non è una prima punta. Lui dovrebbe girare intorno a un altro attaccante, in modo da poter pensare e agire anche un po’ fuori dagli schemi. A pallone sa giocare, ma sta facendo fatica perché stare spalle alla porta non è il suo. In tal senso deve essere bravo Italiano a trovare una soluzione, anche a costo di scendere a compromessi”.