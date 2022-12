Flachi: “La Fiorentina deve guardare al mercato solo per migliorare la rosa: servirebbe un bomber come Arnautovic”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di commentare alcuni tra i temi più caldi in casa viola. Queste le sue dichiarazioni:

“Le parola di Pradè dicono molto su quello che sarà il mercato della Fiorentina. A livello di ruoli i viola sono abbastanza coperti, ma tutto chiaramente dipenderà dal fatto che ci sia o meno la voglia di migliorare questa squadra. E per farlo devi trovare dei profili che ti facciano realmente fare un salto di livello. Non so se i viola sono intenzionati a spendere una cifra importante per rinforzare l’attacco, soprattutto considerando che a gennaio è difficile trovare l’occasione giusta. Bisogna vedere dove vuole arrivare questa società se si accontenta del 7°/8° posto oppure se ambisce ad arrivare più su. E’ normale che per arrivare tra i primi quattro servano investimenti importanti”.

Ha parlato di Gaetano Castrovilli: “E’ chiaro che il ragazzo abbia tanti stimoli e tanta voglia di dimostrare, allo stesso tempo credo che sia ancora troppo presto per lui. Dobbiamo dargli ancora un po’ di tempo dopo quello che ha passato. Ha avuto un infortunio brutto ed una conseguente operazione molto invasiva, secondo me non è da considerarsi l’acquisto di gennaio. Mi auguro di sbagliarmi, e che possa bruciare le tappe, ma credo che Gaetano possa essere l’acquisto per la prossima stagione”.

Ha poi concluso parlando dell’attacco: “Sulla tre quarti hai giocatori che non sono trequartisti di ruolo: sono tutti centrocampisti di spinta con doti d’inserimento. Difficilmente italiano si prima delle tre punte quindi credo che in quella fascia di campo vedremo Barak e Bonaventura, il vero sogno sarebbe Luis Alberto ma oggettivamente la trattativa è difficile. Io ho il solito dubbio sull’attaccante: il centravanti è quel giocatore che ti risolve le partite e la Firoentina adesso non ne ha uno a cui affidarsi. Avrei una grande preferenza per Arnautovic, perchè nonostante abbia un’età avanzata ti può ancora garantire due/tre anni ad altissimo livello. L’austriaco conosce benissimo il calcio italiano, fa reparto da solo e segna con continuità. Alle giuste cifre, sarebbe l’acquisto ideale.”.