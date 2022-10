Flachi: “La Fiorentina è stata costruita per un modulo preciso e non si può cambiare per Jovic. Serve che i giocatori si responsabilizzino per uscire dagli schemi”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi si è espresso a Italia 7 su alcuni temi legati alla squadra viola, dall’approccio alle partite agli accorgimenti in fase offensiva: “Secondo me manca un po’ di fiducia in squadra, serve ritrovare a livello mentale quella tranquillità fondamentale per giocare e vincere. Devono lavorare, e i lati migliori di questa squadra certamente piano piano verranno fuori. Dopotutto la stagione è ancora lunghissima ed è un campionato molto strano, sono tante le squadre che hanno problemi. Poi gli impegni così ravvicinati non sono semplici da gestire. La trasferta di Lecce rappresenta l’occasione giusta per ripartire e svoltare”.

E sul gioco in attacco aggiunge: “La Fiorentina è stata costruita per il 4-3-3 e non si può cambiare per Jovic. I giocatori viola vanno poco in profondità e preferiscono costruire il gioco sulle fasce, ma spesso così è dura sorprendere l’avversario. Bisogna prendersi un po’ responsabilità e tentare di uscire dagli schemi”.