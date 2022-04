Flachi: “La Fiorentina è una squadra matura, con le grandi non ha mai sfigurato. Vlahovic? Soffrirà la fisicità di Igor”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista del match di questa sera contro la Juventus: “E’ una partita che vivi diversamente, i giocatori la avvertono anche dal clima che c’è tra i tifosi. Sarà importante non sprecare in anticipo le energie mentali. Ricordiamoci comunque che la Fiorentina non ha mai demeritato contro le grandi, giocandosela alla pari. E’ una squadra matura nella gestione della partita, che sa quando contenere e quando affondare”.

E poi ha aggiunto: “Voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a Castrovilli. Questo infortunio è arrivato proprio nel momento in cui si stava riprendendo. Stasera la sua qualità avrebbe fatto comodo, vedremo se Italiano lo sostituirà con Maleh oppure con Duncan. Cabral? Sta crescendo, così come Ikonè. Entrambi potranno aiutare la squadra a fare il salto di qualità, man mano che si abitueranno al calcio italiano. Vlahovic? Ho fiducia in Igor, perché il serbo ha dimostrato di soffrire difensori molto fisici come il brasiliano”.