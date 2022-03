Flachi: “La Fiorentina ha aperto un ciclo. I giocatori sono sempre gli stessi, ma Italiano li ha esaltati”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi, intervenuto alla trasmissione Offside – Terzo Tempo su Twitch, ha parlato anche del momento della squadra gigliata. “Con Italiano la Fiorentina ha aperto un ciclo. I giocatori sono sempre gli stessi, ma il mister li ha esaltati. Inoltre, ha il grande merito di aver dato un’identità alla squadra e lotterà per l’Europa fino alla fine”.

Flachi si sofferma poi sul rapporto con Batistuta: “Per diversi anni mi sono seduto accanto a lui nello spogliatoio. All’inizio era un po’ come Osimhen: forte fisicamente, ma faticava a livello tecnico. In sei anni avrà saltato dieci allenamenti, era una macchina da guerra. Ci siamo rivisti qualche anno fa e mi ha detto: ‘Il mio rimpianto più grande in carriera è non averti reso un grande calciatore’. Ripenso spesso a questa frase, anche io ho lo stesso rimpianto”.