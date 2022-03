Flachi: “La Fiorentina ha cambiato il suo modo di giocare dopo la cessione di Vlahovic. Giusto godere per la sconfitta di ieri della Juventus, ma aspettiamo il ritorno di Coppa Italia per festeggiare”

L’ex attaccante viola Francesco Flachi, ospite a Radio Bruno, ha commentato così alcuni temi d’attualità legati al mondo della Fiorentina: “La squadra di Italiano ha cambiato il suo modo di giocare dopo la cessione di Vlahovic. Adesso anche Torreira si inserisce in area per fare gol, visto che ci mancano i gol degli esterni. Bisogna dare tempo sia a Nico che a Ikonè, vengono da un calcio diverso. Tuttavia partirei con loro due titolari contro l’Inter, hanno l’estro e mettono in difficoltà i nerazzurri nell’uno contro uno. Saponara invece aiuta maggiormente il centrocampo”.

Analogie e differenze tra Allegri e Iachini? “La differenza sta nei giocatori che allenano. Vlahovic gli ha portato dei gol, Allegri non è scarso, ma è la peggior Juve degli ultimi 30 anni. Siamo troppo attratti dal bello, ma non sempre il bello paga. Giusto godere della partita di ieri ma ricordiamoci che abbiamo sempre un ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, poi magari festeggiamo”.

E infine sulle due strade per raggiungere l’Europa: “Coppa Italia o campionato sarà difficile in entrambi i casi. Adesso tutti stanno bene e giocheranno una volta a settimana quindi ogni partita sarà davvero più complicata”.