Flachi: “La Fiorentina non ha saputo approfittare della stanchezza del Milan. Vlahovic sta migliorando non solo sul piano dei gol”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per sessanta minuti la Fiorentina è stata all’altezza del Milan, poi nell’ultima mezz’ora sono emersi i valori dei rossoneri. Questo però non deve essere un alibi, i giocatori viola dovevano riuscire a difendere il risultato fino alla fine. Il Milan era in evidente difficoltà fisica, e la Fiorentina non è riuscita ad approfittarne”.

E poi ha aggiunto: “La difesa è troppo leggera, non esiste prendere un gol come quello di Ibrahimovic. La situazione in classifica non è tragica: è vero che Spezia e Benevento hanno vinto, ma ricordiamoci che bisogna guardare il terz’ultimo posto. Eysseric? Ovviamente non ha la corsa o l’uno contro uno, ma si è dato tanto da fare e in questo momento è uno dei migliori. Vlahovic? Ho visto una crescita in fondamentali che esulano dalla capacità di segnare, come il proteggere palla e il saper fare sponda.