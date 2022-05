Flachi: “La Fiorentina potrebbe essere il club giusto per rilanciare Belotti. Non metterei da parte Quarta, può e deve ancora crescere tanto”

L’ex calciatore della Fiorentina Francesco Flachi, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento.

“Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus mi pare che la Fiorentina abbia subito il contraccolpo a livello mentale. Sono subentrati dispiacere e insicurezza, fattori che hanno tolto tranquillità alla squadra. Cabral? Con il Milan non ha giocato male, bisogna sfruttarlo un po’ di più. Servirebbe più che altro un contributo maggiore da parte degli esterni d’attacco, soprattutto in fase realizzativa. Piatek non lo riscatterei, costa troppi soldi. Belotti, invece, non sarebbe male: potrebbe essere l’occasione per rilanciarlo”.

Continua così Flachi: “La stagione di Quarta è stata opposta a quello di Igor, quando i calciatori non trovano regolarità vanno incontro a delle difficoltà. Continuerei a puntare sull’argentino, può e deve crescere tanto. Contro la Roma mi aspetto uno stadio pieno, non penso che i prezzi alti siano un ostacolo al riempimento del Franchi. Deve essere l’occasione per spingere la Fiorentina nel momento più importante della stagione”.