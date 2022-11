Flachi: “La Fiorentina quando viene attaccata va in difficoltà”

Doppio ex di Sampdoria e Fiorentina, Francesco Flachi, a Primocanale, ha analizzato così il match che andrà in scena allo stadio Ferraris domenica pomeriggio alle ore quindici: “Quest’anno è un’altra Fiorentina rispetto allo scorso anno. La Sampdoria deve fare la sua partita. I gigliati quando vengono attaccati vanno in difficoltà. Fare i pronostici non mi piace. Sicuramente per la Sampdoria un pari ci può stare, mentre per la Fiorentina no se vuole ripetere quello che ha fatto l’anno scorso”.