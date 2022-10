Flachi: “La sosta potrebbe aver aiutato Italiano, domani servirà una prestazione di livello. Batistuta…”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha analizzato i principali temi in casa viola: dalla partita di domani contro l’Atalanta al possibile ritorno di Batistuta. Queste le sue dichiarazioni:

“Solitamente squadra che vince non si cambia, anche se spesso Italiano ci ha sorpreso. La scelta di impiegare Kouamè nell’ultima partita ha portato nuove soluzioni offensive, conferendo maggiore profondità agli attaccanti. Dipenderà molto da cosa ha visto il mister in questi quindici giorni: la sosta è arrivata nel momento giusto, dopo la vittoria contro il Verona, e può aver aiutato ad analizzare quanto successo in questo inizio di campionato e di risolvere alcune difficoltà mentali. Mi auguro che domani la Fiorentina contro l’Atalanta possa fare una grande prestazione, anche se affrontare la squadra di Gasperini in questo momento è per niente semplice: dovremo essere bravi a velocizzare la manovra per prendere di sorpresa la loro difesa, loro dietro non sono più sicuri come un tempo”.

Ha poi commentato anche le voci sul ritorno di Batistuta: ” Sarebbe bello che Bati rientrasse in società, sappiamo tutti cosa a fatto l’argentino per la Fiorentina. Una figura come lui possa essere uno stimolo per i giocatori perchè da lui possono apprendere tantissime cose. Bisogna comunque capire il ruolo che gli verrebbe imposto, è quello che definisce tutto. Sarebbe bello vedere anche altre bandiere in società, persone che potrebbero insegnare ai calciatori di oggi i valori di un calcio che loro non hanno vissuto”.