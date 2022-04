Flachi: “L’eliminazione dalla Coppa Italia ha abbattuto un po’ la Fiorentina. Piatek e Cabral? L’alternanza non è mai positiva”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Bisogna fare i complimenti a Pioli, che ha dato un’impronta vincente al Milan nonostante sia una squadra giovane e con pochi campioni. La Fiorentina raramente ha avuto dei cali, quando è successo si è sempre ripresa. Ci può stare, probabilmente l’eliminazione dalla Coppa Italia l’ha abbattuta. Credo che i viola abbiano la qualità per rimettersi in corsa, e comunque se l’Europa arriverà sarà solo di guadagnato. Ricordiamoci che a inizio stagione nessuno si sarebbe immaginato di arrivare in lotta per degli obiettivi a quattro giornate dalla fine”.

E poi ha aggiunto: “Piatek o Cabral contro il Milan? Non è facile, secondo me un attaccante ha bisogno di continuità e fiducia. L’alternanza non è mai positiva per gli attaccanti e per i portieri, infatti guardate cosa stanno facendo i numeri uno delle altre squadre. Credo che Italiano debba fare una scelta tra Piatek e Cabral, anche in ottica futura”.