Flachi: “Ora i giocatori hanno finito gli alibi. I più forti tirino fuori la personalità e trascinino il gruppo”

L’x attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Prandelli? Appena arrivato ha fatto subito sentire importanti i calciatori con le sue dichiarazioni, e questo mi ha colpito molto positivamente. Contro il Benevento la Fiorentina è favorita, ma questo campionato è imprevedibile: serviranno grandi motivazioni per stare tranquille, quelle che finora sono mancate. Tornando a Prandelli, secondo me è stato preso un grande allenatore nonostante le ultime esperienze poco felici. Ora non ci sono più scuse per i giocatori, che devono dimostrare il loro valore senza ricorrere ad alibi. Mi riferisco soprattutto a quelli con più qualità e personalità che dovrebbero trascinare l’intera squadra. Ripeto, la rosa è importante e se Prandelli lavorerà bene si può già cominciare adesso a mettere le basi per il futuro”.

