Flachi: “Penso ancora a quella palla non data da Terzic a Ikonè… Barak? Ha risposto alla grande alla chiamata dell’ultimo minuto”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ieri la Fiorentina non è riuscita più volte a chiudere l’azione sul fronte offensivo, penso a quella palla che Terzic non ha passato a Ikonè. Dispiace, perché le occasioni per vincerla ci sono state e invece siamo tornati a casa con zero punti. Barak? Ieri ha risposto alla grande, non è mai facile entrare in clima partita sapendo di giocare pochi minuti prima del fischio iniziale”.