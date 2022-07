Flachi: “Per alzare il livello servono calciatori come Jovic: Cabral dovrà farsi valere. Per me non era un problema la concorrenza”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno del mercato viola, concentrandosi sull’obiettivo Luka Jovic, in dirittura d’arrivo dal Real Madrid. Sentite cosa ha detto:

“Jovic può essere davvero determinante, ma dovrà partire bene, altrimenti la società punterà sull’attaccante di sua proprietà. Per alzare l’asticella, ci vogliono giocatori come questo. Cabral ancora non si è saputo esprimere, ma adesso tocca a lui: la proprietà non l’ha pagato poco. Quando giovavo io facevo meglio se c’era competizione. Italiano dovrà gestire bene questa alternanza, specie con le tre competizioni”.