Flachi: “Per guadagnare quanto Vlahovic io ho dovuto segnare sessanta gol. Ribery? Sembra che non veda l’ora di andarsene”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Prandelli è arrivato da poco e non mi aspettavo di vedere la sua mano contro il Benevento, ma nemmeno questa disfatta. Almeno l’orgoglio dei giocatori me lo aspettavo, e invece no. La Fiorentina ha un ritmo troppo basso, se vai piano vai in confusione contro qualsiasi avversario. Non c’è gioco e non si riesce a creare occasioni. Anche fisicamente sembrano in grande difficoltà. Siamo sempre a trovare alibi ma ormai sono sette partite che questi ragazzi deludono. Contro il Milan rischiamo davvero di fare una brutta figura. Non so cosa sia successo a Ribery, ma sembra che non veda l’ora di andare via o comunque che finisca la stagione. È un grande campione, ma forse anche lui si è arreso a questa mediocrità. Anche Vlahovic deve fare di più, si assenta troppo durante la partita. Nel calcio moderno si diventa fenomeni troppo presto, io ho dovuto fare sessanta gol per guadagnare le cifre che prende lui adesso. Serve un segnale forte da parte della società, altrimenti è davvero dura”.

