Flachi: “Pezzella e Milenkovic dovevano essere esclusi parecchio tempo fa. La Fiorentina ad oggi è la più debole delle squadre che lottano per la salvezza”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Le squadre che stanno lottando per la salvezza hanno un grande carattere e al momento sono superiori alla Fiorentina. Capisco la delusione dei tifosi, ma in questo momento l’unica cosa da fare è sostenere la squadra per aiutarla a raggiungere l’obiettivo. Contro il Sassuolo è stato incredibile come un giocatore da solo (Berardi ndr) sia riuscito a distruggere una squadra intera”.

E poi ha aggiunto: “Non bisogna sottovalutare il modo in cui Cagliari e Torino hanno vinto l’ultima partita, ovvero con delle rimonte che hanno dato loro tantissimo entusiasmo. I sardi secondo me potranno andare a Udine e vincere tranquillamente, mentre non trovo così scontato che la Fiorentina faccia punti a Verona. Pezzella? Non è nella condizione mentale di giocare, e come lui Milenkovic. La scelta di escluderli dalla formazione titolare doveva essere fatta tempo fa”.