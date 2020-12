Flachi: “Prandelli è il principale artefice dell’impresa della Fiorentina. Ha dimostrato tutta la sue esperienza tenendo i migliori in campo fino alla fine”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana della gara di ieri sera contro la Juventus: “E’ incredibile come una partita possa cambiare l’umore di una città intera. Firenze passerà un Natale diverso, col sorriso sulle labbra. A noi basta poco per essere contenti, e questi ragazzi vanno ringraziati perché ci hanno regalato una gioia immensa anche se finora ci hanno fatto patire. I migliori ieri sono stati Ribery, Igor e Caceres, ma lo stesso Vlahovic ha fatto una grande partita. Il serbo sta imparando a capire e gestire i momenti della partita, facendosi vedere sia quando c’è da andare in porta sia quando bisogna proteggere palla e far salire la squadra”.

E poi ha aggiunto: “Prandelli è stato l’artefice principale di tutto, ha preparato l’appuntamento in modo impeccabile. Ha dimostrato grande esperienza tenendo in campo i giocatori più forti fino quasi alla fine. In particolare Ribery, che rimanendo in campo ha tenuto preoccupati i difensori della Juventus impedendo loro di alzare la linea”.