Flachi: “Pulgar può abbassarsi in difesa, ha qualità e tempi per dettare il gioco della Fiorentina”

Questo pomeriggio, durante un collegamento per Radio Bruno, l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha commentato alcuni dei principali temi in casa viola: dalla crisi in difesa

Queste le sue parole:

“Non è facile preparare una gara come quella contro il Milan con tutte queste indisponibilità. Credo che Italiano non cambierà modulo, per le emergenze in difesa non vedo male l’abbassamento di un centrocampista difensivo. Ci sono molti centrocampisti che per caratteristiche possono ricoprire anche il ruolo di centrale. Quando giocavo ricordo bene il mio compagno alla Sampdoria Angelo Palombo: durante la partita da centrocampista si abbassava spesso a fare il libero difensivo. Ma anche uno come De Rossi. Secondo me in questa Fiorentina potrebbe essere Pulgar a svolgere questo ruolo, se ovviamente recuperasse dall’infortunio che lo ha limitato nell’ultimo mese. É un giocatore che ha i tempi del centrocampo, i centrocampisti solitamente sono quelli che tatticamente hanno le visioni migliori. Questo perche si sanno adattare in ogni posizione, avendo l’intelligenza di capire quale sia la necessità del momento. Non credo che la Fiorentina debba cambiare modulo. Finalmente quest’anno la squadra ha una sua identità ed un gioco in cui si riconosce, dubito che Italiano cambi qualcosa. Perche non provare il 4-2-3-1? Personalmente sono un amante di questo modulo. Devi però giocare con due centrocampisti con due mediani di quantità come Duncan e Amrabat, mentre sugli esterni puoi alternare anche Bonaventura e Saponara con Castrovilli sulla trequarti, cosi Vlahovic avrebbe un compagno in più la davanti”.