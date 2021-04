Flachi: “Questa Fiorentina è poco gruppo. Prandelli e Allegri hanno lanciato un allarme sul calcio di oggi. Antognoni? Lui a Firenze come io a Genova”

A footballnews24.it si è raccontato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, parlando della sua esperienza in maglia viola ma anche dell’attuale situazione in casa gigliata. Queste le sue parole: “Quando ero alla Fiorentina successe tutto molto in fretta, venti giorni prima salivo gli scalini della Fiesole, venti giorni dopo entravo nello stadio dal campo. Speravo la società mi avrebbe dato più fiducia dopo il mio prestito a Ancona ma così non fu. Sono stato fortunato a giocare con giocatori importantissimi, ma sfortunato perché non ho dimostrato cosa valevo in maglia viola. Antognoni? Rappresenta Firenze, facendo un piccolo paragone si può dire che quello che lui rappresenta per la città gigliata lo rappresento io per Genova”

E sulla Fiorentina attuale: “Questa squadra è poco gruppo. Mancano i vecchi valori, oggi i social hanno cambiato tutto. Nel calcio mancano persone che questo sport lo hanno vissuto veramente. Prandelli e Allegri recentemente hanno detto cose sul calcio che fanno riflettere”