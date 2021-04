Flachi: “Rinnoverei il contratto a Ribery. Dal nuovo allenatore si capirà quali sono i reali obiettivi della Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Rinnovare il contratto a Ribery di base sarebbe giusto, però poi bisogna vedere come sta realmente. In ogni caso un campione del genere in rosa fa sempre comodo nel calcio moderno, soprattutto per i giovani che devono imparare tanto. Vlahovic? Non bisogna guardare solo i gol. Il ragazzo è migliorato anche negli altri frangenti, uno su tutti il gioco di squadra. Spero che riesca a trascinare la Fiorentina verso la salvezza”.

E poi ha aggiunto: “Dalla serata di ieri prendo solo il buono. Pensare di prendere punti all’Atalanta era veramente difficile, per cui secondo me la prestazione non è da buttare. Gattuso? Sarei contentissimo di un suo eventuale arrivo. Certo il massimo sarebbe Sarri, ma anche l’attuale tecnico del Napoli è molto bravo. In base all’allenatore che verrà si capirà quali sono gli obiettivi reali della società”.