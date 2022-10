Flachi ritorna al gol a 47 anni e ci scherza su: “Purtroppo non è fattibile un ritorno per aiutare la Fiorentina. Ai viola manca la cattiveria, è come se tutti si fossero rilassati”

Domenica scorsa, alla tenera età di 47 anni, l’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha ritrovato la via del gol in Praese-Ospedaletti, gara valida per il campionato di Promozione ligure.

L’ex gigliato, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, viene pungolato sui problemi manifestati dalla Fiorentina in questo inizio di stagione: “Se potrei servire ai viola che non segnano? La battuta ci sta, purtroppo non è fattibile. Non so perché la squadra stia andando così, è difficile riconfermarsi. Non vorrei che i giocatori si fossero rilassati dopo la conquista dell’Europa. Non è più la Viola dell’anno scorso, è senza quella cattiveria e quel gioco che ha messo in difficoltà anche le squadre importanti”.