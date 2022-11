Flachi: “Sabiri? Se dobbiamo migliorare la Fiorentina il trequartista da prendere è un altro”

Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, si è espresso a Radio Bruno su Abdelhamid Sabiri, nazionale marocchino dei blucerchiati che interessa al club di Commisso. Sentite qual è l’opinione sul trequartista:

“Se devo migliorare la Fiorentina prendo Luis Alberto, con tutto il rispetto per Sabiri. Alla Sampdoria, escluso il gol contro il Genoa nel derby, non ha lasciato il segno, lo scorso campionato lo ha concluso bene ma quest’anno non sta facendo altrettanto, si tratta di un buon giocatore ma troppo discontinuo“.