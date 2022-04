Flachi: “Senza la cocaina, sarei stato un giocatore diverso. Non sono stato un bell’esempio, tutto è iniziato quando…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, ospite a Tiki Taka, ha parlato del suo passato da calciatore, tra mille difficoltà: “Sicuramente, senza la cocaina sarei stato un calciatore migliore. Mi dispiace, perchè sicuramente non sono stato un bell’esempio. Ho reagito in un modo brutto, avevo un castello di sabbia, ma si è sgretolato piano piano. Tutto è iniziato quando ho ricevuto la prima squalifica per scommesse, e ancora non so perchè”.