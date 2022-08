Flachi: “Si parla tanto di Jovic e Cabral, ma qualcosa di diverso avrei voluto vederlo dagli esterni”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “E’ normale che si cerchi di alzare il ritmo e la concentrazione, perché il campionato è vicino. Non è facile dare giudizi sulle amichevoli, da ex calciatore posso dire che il carico di lavoro della preparazione influenza molto. Certo, Jovic e Cabral sono un po’ indietro rispetto a ciò che speravamo. Il brasiliano col Galatasaray ha dato una gran palla a Maleh, e poi ricordo ancora quel gol a Napoli che non lo fai per caso. Piuttosto vorrei vedere qualcosa di diverso dagli esterni ma, ripeto, stiamo parlando di calcio estivo”.