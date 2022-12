Flachi: “Solo complimenti ad Amrabat. Mi auguro che la Fiorentina agisca in anticipo per evitare problemi”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a TMW Radio dell’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole sulla squadra, in particolare su Sofyan Amrabat:

“Bisogna dirgli bravo, sta facendo un grande campionato, lo scorso anno non aveva continuità, anche perché aveva Torreira davanti. Ha sentito la fiducia di società, allenatore e ambiente e sono venute fuori le qualità. Ora poi gioca nel suo ruolo naturale poi. Mi auguro che rimanga, spero che si agisca in anticipo per evitare problemi. Il Mondiale può dare notorietà e spero che la Fiorentina lo convinca a rimanere”.