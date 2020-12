Flachi: “Spero che il ritiro possa portare i giocatori a sfogarsi e far uscire i problemi. Contro il Sassuolo vorrei rivedere Callejon e Ribery”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Prandelli ha tenuto fuori Ribery e Callejon per provare a dare una scossa alla squadra, per vedere se chi finora aveva giocato poco poteva dare dei segnali. Invece niente, si sono visti gli stessi problemi di sempre. Ritiro? A questo punto tante vale provarci, magari servirà ai giocatori per guardarsi negli occhi e anche discutere, sfogarsi”.

E su Prandelli ha aggiunto: “Ieri ha preparato la partita in modo difensivo, un’idea che poteva essere anche giusta se solo gli interpreti avessero reso come dovevano. Cesare sapeva che era difficile giocarsela a visto aperto e ha cercato di difendersi e ripartire nella speranza di portare a casa un risultato. Purtroppo quando Venuti si fa spostare come un birillo e Milenkovic si scansa in barriera, è difficile anche parlare di tattica”.

E infine una riflessione sulla prossima partita: “Se rimetterei Ribery e Callejon? Sinceramente si, perché possono sempre inventare la giocata decisiva. Comunque da dei campioni come loro mi aspetterei una maggiore reazione e una maggiore cattiveria, voglia di dimostrare le loro qualità. Stessa cosa per Castrovilli. Se questi giocatori non tirano fuori il carisma e la personalità, è ovvio che anche gli altri non riescono a farlo”.