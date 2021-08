Flachi torna in campo. A 46 anni nuova avventura per l’ex Fiorentina

Francesco Flachi è pronto a tornare in campo. Dopo la lunga squalifica durata 12 anni che lo ha costretto ad allontanarsi dal calcio, l’ex attaccante di Fiorentina ed Empoli tra le altre è pronto a tornare sul rettangolo di gioco. A gennaio 2022 scadrà la squalifica per doping a cui era stato condannato l’ex attaccante fiorentino. A 46 anni, per lui si prospetta una nuova avventura al Signa, che lo ha inserito nei 23 calciatori ufficiali per la prossima stagione.