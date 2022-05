Flachi: “Torno a vedere Samp-Fiorentina ma non mi farò vedere, per rispetto di entrambe. Italiano merita l’Europa”

Il doppio ex più importante quando si parla di Fiorentina e Sampdoria: Francesco Flachi ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport, per la prima volta da atleta ritrovato dopo la fine della squalifica: “I ricordi più belli? Direi il periodo e i gol alla Samp, quelli in rovesciata che hanno dato il titolo anche all’autobiografia, perché purtroppo le rovesciate le ho fatte anche fuori dal campo. Rimpianto Nazionale? No, perché davanti avevo dei grandi campioni, l’avrei avuto più ora perché il calcio si è un po’ impoverito. Samp-Fiorentina? Torno a Marassi dopo tanto tempo ma per rispetto delle tifoserie non mi farò vedere. Sono tifoso della Fiorentina ma guai a chi mi tocca la Sampdoria e i suoi tifosi, che mi sono sempre stati vicini, come quelli viola, e li ringrazio. E’ un rapporto che va aldilà del calcio. Spero che la Fiorentina vada in Europa perché se lo merita per come ha giocato. Complimenti a Italiano: ha portato un calcio propositivo e una mentalità vincente. E speriamo che la Samp si salvi e torni ai livelli che le competono. Un pareggio non sarebbe male, se l’Atalanta perde a Milano”.