Flachi: “Un collaboratore di Giampaolo mi ha confermato che il Torino vuole Torreira, ma la Fiorentina ha più chance di prenderlo”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Torreira? Ero in vacanza con Salvatore Foti, che lavora nello staff di Giampaolo, e mi ha confidato che lo vuole il Torino. So per certo che Torreira vuole tornare in Italia, e certamente se lo può prendere il Torino può riuscirci anche la Fiorentina. Anzi, penso che i viola abbiano molte più possibilità dei granata. Higuain? Se non arriva nessuno con l’offerta giusta lui rimane alla Juventus, e a lui basta poco per cambiare le situazioni”.

