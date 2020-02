Flachi: “Vlahovic mi fa impazzire per la cattiveria sotto porta. Questa Fiorentina non può fare a meno di Badelj”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Vlahovic? A me è sempre piaciuto, fin dalla Primavera. Normale che faccia degli errori in quanto giovane, ma le sue qualità verranno fuori con la maturità e via via che prenderà sicurezza. Ha una cattiveria diversa dagli altri quando va sotto porta. Deve ancora imparare a fare la scelta giusta talvolta, capire quando è il momento di tagliare e quando invece venire incontro e cose del genere. Inoltre Vlahovic ha una grande personalità, che a quell’età è un valore aggiunto. Duncan? E’ quello che può dare equilibrio, ed è perfetto per giocare con Castrovilli e Badelj. Quest’ultimo è indispensabile, non puoi lasciarlo fuori, e lo preferisco anche a Pulgar. Chissà che se avesse giocato di più la Fiorentina non avrebbe potuto fare qualche punto in più”.