Flamengo campione nonostante il ko contro il San Paolo. E Pedro conquista un altro titolo

E’ arrivato un altro titolo per Pedro. L’ex attaccante della Fiorentina, che già nei mesi scorsi aveva alzato la cielo la Recopa Sudamericana, ha vinto assieme al suo Flamengo il campionato brasiliano.

Nonostante la sconfitta arrivata all’ultima giornata contro il San Paolo per 2-1, in virtù del pareggio dell’Internacional la squadra allenata da Rogerio Ceni è riuscita a laurearsi campione di Brasile. Pedro ha contribuito alla vittoria del campionato segnando 13 gol in 33 partite.